Reyhan Karaca, 'Ağla Gönlüm'e klip çekti

Reyhan Karaca, nostaljik dokunuşları modern teknolojiyle buluşturduğu yeni çalışması 'Ağla Gönlüm' ile müzik dünyasında dijital bir devrime imza attı. Sözü ve müziği İlhan Özer’e ait olan şarkı, yayınlandığı ilk andan itibaren dijital platformların en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Klip çekimi için başlangıçta Japonya’ya gitmeyi planlayan ancak yoğun takvimi nedeniyle rotayı dijital dünyaya kıran Reyhan Karaca, yapay zekâ teknolojisi sayesinde hayalindeki atmosferi klipe yansıttı. Karaca, bu süreci şu sözlerle dile getirdi; "Aslında klibimi Japonya’da, oranın o büyüleyici manzaraları eşliğinde çekmek istiyordum ama zamanımız elvermedi. Biz de teknolojinin gücünü kullandık ve o harika manzaraları kliple birleştirdik."