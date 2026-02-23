Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Reyhan Karaca, 'Ağla Gönlüm'e klip çekti

        Reyhan Karaca, 'Ağla Gönlüm'e klip çekti

        Reyhan Karaca, yeni şarkısı 'Ağla Gönlüm' için hazırladığı yapay zekâ destekli klibinde geyşa ruhunu dijital dünyaya taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 13:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ağla Gönlüm'e klip çekti

        Reyhan Karaca, nostaljik dokunuşları modern teknolojiyle buluşturduğu yeni çalışması 'Ağla Gönlüm' ile müzik dünyasında dijital bir devrime imza attı. Sözü ve müziği İlhan Özer’e ait olan şarkı, yayınlandığı ilk andan itibaren dijital platformların en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

        Klip çekimi için başlangıçta Japonya’ya gitmeyi planlayan ancak yoğun takvimi nedeniyle rotayı dijital dünyaya kıran Reyhan Karaca, yapay zekâ teknolojisi sayesinde hayalindeki atmosferi klipe yansıttı. Karaca, bu süreci şu sözlerle dile getirdi; "Aslında klibimi Japonya’da, oranın o büyüleyici manzaraları eşliğinde çekmek istiyordum ama zamanımız elvermedi. Biz de teknolojinin gücünü kullandık ve o harika manzaraları kliple birleştirdik."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tepki çekti

        Hadise, paylaştığı "Türkiye, yardıma muhtaç" videosuyla tepki çekti

        #reyhan karaca
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları