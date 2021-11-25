Bunun üzerine şirket avukatı Eda Salman tarafından "Pandemi nedeniyle konser gibi kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için Riba Events şirketi, konserlerini gerçekleştirmeyen Yusuf Aktaş'a ödediği 200 bin euro'yu geri istemiştir. Yusuf Aktaş ihtarnamelere olumsuz cevap vermiştir. Şirketin zarar kaybına uğramasının engellenmesi için 200 bin euronun faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz." şeklinde dilekçe sunarak dava açtı.