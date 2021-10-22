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Haberler Magazin Reynmen'e, Ece Erken reddi! - Magazin haberleri
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Reynmen'e, Ece Erken reddi!

Şarkıcı Reynmen’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla sunucu Ece Erken’e açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi

Reynmen'e, Ece Erken reddi! - Magazin haberleri
İHA

Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda kendisi hakkında ‘sözde fenomen’ gibi sözlerle hakarette bulunduğu iddiasıyla sunucu Ece Erken’den şikayetçi olmuştu.

Reynmen’in avukatı aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde, "Reynmen’in ezan ile dalga geçtiği şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Reynmen toplumda kışkırtılmaya ve tahrik edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu oluştuğundan Ece Erken’in 5 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Mahkemeye dilekçe sunan Ece Erken’in avukatı ise, sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, davanın reddini talep etmişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, Ece Erken ile Reynmen duruşmaya katılmadı.

Duruşmada beyanda bulunan Reynmen’in avukatı davanın kabulünü isterken, Erken’in avukatı reddini istedi.

Gerekçesini sonra açıklayacağını kaydeden mahkeme, Reynmen’in açtığı davayı reddetti.

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