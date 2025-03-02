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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Mart 2025: Cumartesi günü en çok ne izlendi? Dün hangi diziler AB ve totalde birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor: 1 Mart Cumartesi en çok ne izlendi?

        Cumartesi günü televizyonda hem gündüz hem de akşam kuşağında birçok yapım ekrana geldi. Dizi, film veya program olarak seyirci ile buluşan yapımlardan bazıları çok izlenerek hem total hem de AB reyting listesinde ilk 10'a girdi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 1 Mart Cumartesi 2025 total ve AB reyting listelerinin ilk 10'u...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 08:07 Güncelleme: 02.03.2025 - 08:07
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        1 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film ve program izleyiciyle buluştu. Gün boyu ekrana gelen yapımlardan bazıları, hem total hem de AB reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başardı. Peki, günün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 1 Mart 2025 Cumartesi gününe ait total ve AB reyting sıralamalarında ilk 10...

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        1 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG LİSTESİ

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        1 MART 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG LİSTESİ

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