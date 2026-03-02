Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 1 Mart Pazar akşamı Teşkilat, Sahtekarlar, Aynı Yağmurun Altında, Survivor, Beyaz'la Joker ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Rüya Gibi dizisi ise final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Mart 2026 reyting sonuçları.