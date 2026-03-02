Reyting sonuçları 1 Mart 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
Dünün reyting sonuçları 1 Mart 2026 listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. TRT 1'de Teşkilat, NOW'da Sahtekarlar, ATV'de Aynı Yağmurun Altında, TV8'de Survivor, Kanal D'de Beyaz'la Joker ve Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV dizisi Rüya Gibi ise final yaparak ekranlara veda etti. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 1 Mart 2026 AB ve Total reyting sıralaması...
Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 1 Mart Pazar akşamı Teşkilat, Sahtekarlar, Aynı Yağmurun Altında, Survivor, Beyaz'la Joker ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Rüya Gibi dizisi ise final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Mart 2026 reyting sonuçları.
1 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
1 MART 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI