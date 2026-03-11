‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 10 Mart Salı günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam A.B.İ., Beyaz'la Joker, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 10 Mart 2026 reyting sonuçları…