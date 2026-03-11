Canlı
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Mart 2026: A.B.İ., Beyaz'la Joker, Galatasaray-Liverpool maçı, Survivor… ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 10 Mart 2026: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Mart Salı akşamı ATV'de A.B.İ., Kanal D'de Beyaz'la Joker, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile NOW'da Kıskanmak ve Star TV'de Sevdiğim Sensin dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? 10 Mart 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 08:16 Güncelleme:
        1

        ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 10 Mart Salı günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam A.B.İ., Beyaz'la Joker, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 10 Mart 2026 reyting sonuçları…

        2

        10 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        10 Mart 2026 Salı günü ekrana gelen yapımların ABC, AB ve Total sıralamaları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        3

        10 MART 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        10 MART 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        10 MART 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
