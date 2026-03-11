Reyting sonuçları 10 Mart 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması belli oldu! Dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Mart Salı akşamı ATV'de A.B.İ., Kanal D'de Beyaz'la Joker, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile NOW'da Kıskanmak ve Star TV'de Sevdiğim Sensin dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? 10 Mart 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması!
10 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı.
TRT 1'de yayınlanan Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması tüm kategorilerde birinci oldu.
ATV'de ekrana gelen A.B.I. dizisi Total ve ABC1 sıralamasında 2. olurken, AB sıralamasında 3. oldu.
10 Mart 2026 Salı günü ekrana gelen yapımların ABC, AB ve Total sıralamaları şu şekilde;
10 MART 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
A.B.I. – ATV
UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol’da – ATV
UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1
Survivor – TV8
A.B.I. (Özet) – ATV
Show Ana Haber – SHOW TV
10 MART 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1
A.B.I. – ATV
UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Survivor – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
İddiaların Aksine – TRT 1
Show Ana Haber – SHOW TV
Esra Erol’da – ATV
10 MART 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
A.B.I. – ATV
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
A.B.I. (Özet) – ATV
Survivor – TV8
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV
ATV Ana Haner ATV