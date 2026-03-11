Canlı
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Mart 2026: A.B.İ., Galatasaray-Liverpool maçı, Survivor... ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 10 Mart 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması belli oldu! Dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Mart Salı akşamı ATV'de A.B.İ., Kanal D'de Beyaz'la Joker, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile NOW'da Kıskanmak ve Star TV'de Sevdiğim Sensin dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? 10 Mart 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması!

        Giriş: 11.03.2026 - 10:52 Güncelleme:
        1

        ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 10 Mart Salı günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam A.B.İ., Beyaz'la Joker, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 10 Mart 2026 reyting sonuçları…

        2

        10 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı.

        TRT 1'de yayınlanan Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması tüm kategorilerde birinci oldu.

        ATV'de ekrana gelen A.B.I. dizisi Total ve ABC1 sıralamasında 2. olurken, AB sıralamasında 3. oldu.

        10 Mart 2026 Salı günü ekrana gelen yapımların ABC, AB ve Total sıralamaları şu şekilde;

        3

        10 MART 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

        A.B.I. – ATV

        UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Esra Erol’da – ATV

        UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1

        Survivor – TV8

        A.B.I. (Özet) – ATV

        Show Ana Haber – SHOW TV

        4

        10 MART 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

        UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1

        A.B.I. – ATV

        UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Survivor – TV8

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        İddiaların Aksine – TRT 1

        Show Ana Haber – SHOW TV

        Esra Erol’da – ATV

        5

        10 MART 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

        A.B.I. – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel – TRT 1

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        A.B.I. (Özet) – ATV

        Survivor – TV8

        Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV

        ATV Ana Haner ATV

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
