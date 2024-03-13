Dizi ve programların yayın ömrünü belirlemede önemli bir yeri olan reyting sonuçları her sabah paylaşılıyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için mücadele etti. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 12 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...