Reyting sonuçları ile dün en çok ne izlendi? 12 Mart 2024 Salı AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 12 Mart Salı günü yayınlanan yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından sorgulanıyor. Dün akşam kuşağında SHOW TV'nin yayınlandığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden dizisi Bahar ekranlara geldi. Ayrıca Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için mücadele etti. İşte, 12 Mart 2024 Salı dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Dizi ve programların yayın ömrünü belirlemede önemli bir yeri olan reyting sonuçları her sabah paylaşılıyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için mücadele etti. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 12 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
12 MART 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 12 Mart Salı gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
12 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI