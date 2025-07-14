Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Deliha, Gönül Dağı, Hadi İnşallah gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 13 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 13 Temmuz Pazar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...