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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 13 TEMMUZ 2025: Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 13 Temmuz 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu

        13 Temmuz reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren yapımların sıralaması yakından takip ediyor. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Deliha, Gönül Dağı, Hadi İnşallah gibi yapımlar ekrana geldi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve Total'de kim birinci oldu? İşte, 13 Temmuz 2025 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:23
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        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Deliha, Gönül Dağı, Hadi İnşallah gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 13 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 13 Temmuz Pazar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

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        13 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        13 Temmuz Pazar akşamı ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

        TRT 1’de Gönül Dağı, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV’de Deliha, Now TV’de Handi İnşallah yapımları izleyici karşısına çıktı.

        13 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması;

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        13 TEMMUZ 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        Chelsea - Paris Saint Germain FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

        Kupa Saati – TRT 1

        MasterChef Türkiye – TV8

        Kupa Saati – TRT 1

        MasterChef Türkiye Özet – TV8

        Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Kim Milyoner Olmak İster – ATV

        Türkiye - Sırbistan FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT Spor

        Kuralsız Sokaklar – Kanal D

        Laklakan – TRT Çocuk

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        13 TEMMUZ 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Chelsea - Paris Saint Germain FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

        MasterChef Türkiye – TV8

        Kupa Saati – TRT 1

        Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Kim Milyoner Olmak İster – ATV

        Kuralsız Sokaklar – Kanal D

        Show Ana Haber – Show TV

        Kupa Saati – TRT 1

        Hadi İnşallah (T.S) – NOW

        Deliha (T.S) – Show TV

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