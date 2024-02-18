Gündüz ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirvenin sahibi olabilmek için rekabet etti. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 17 Şubat Cumartesi reyting sonuçları ile total, AB sıralaması...