2 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Henüz merak edilen reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.