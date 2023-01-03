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Reyting sonuçları bekleniyor! Dünün reyting sıralaması ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları dizi severler tarafından takip ediliyor. 2 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen; Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Sipahi, Yasak Elma dizileri dünün reyting sıralamasında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, 2 Ocak Pazartesi reyting sıralaması...

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  • REYTİNG SONUÇLARI 2 Ocak 2023 | Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?

    Reyting sonuçları 2 Ocak Pazartesi günü için açıklandı. Ekrana gelen dizi, film ve programlar dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. İşte, 2 Ocak 2023 Pazartesi Total ve AB grubu reyting sonuçları sıralaması...
  • REYTİNG SONUÇLARI 2 Ocak 2023 | Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?

    DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2 Ocak Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
  • REYTİNG SONUÇLARI 2 Ocak 2023 | Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?

    2 OCAK SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

     
  • REYTİNG SONUÇLARI 2 Ocak 2023 | Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?

    AB REYTİNG SIRALAMASI
  • REYTİNG SONUÇLARI 2 Ocak 2023 | Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI - 26 ARALIK 2022

    1 ESRA EROL'DA ATV

    2 YASAK ELMA FOX

    3 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

    4 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

    5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    7 YASAK ELMA (OZET) FOX

    8 ATV ANA HABER ATV

    9 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV

     

    10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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