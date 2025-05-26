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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 25 MAYIS 2025: AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu? Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor...

        Reyting sonuçları 25 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 25 Mayıs 2025 Pazar sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çok Güzel Hareketler 2 programı ile Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor yarışmaları da yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu yapımların yanı sıra Lohusa, Maymunlar Cehennemi: Savaş ve Recep İvedik 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 25 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 07:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 07:59
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Mayıs Pazar akşamı Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Lohusa, Maymunlar Cehennemi: Savaş ve Recep İvedik 2 filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Mayıs 2025 Pazar reyting birincisi…

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        25 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        25 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        25 MAYIS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        25 MAYIS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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