25 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber izledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı, Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Juventus-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması izlenme oranları merak konusu oldu. İşte, 25 Şubat 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC, AB ve Total sıralaması...