        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Şubat 2026: Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı, Juventus-Galatasaray maçı... ABC, AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 25 Şubat 2026: ABC, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        25 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler ve NOW'da Yeraltı dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Juventus-Galatasaray maçı heyecanı yaşarken, Show TV'de Sosyete Şaban filmi sinemaseverlerle buluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler dünün reyting birincisine çevrildi. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Şubat 2026 reyting sonuçları...

        Giriş: 26.02.2026 - 08:06 Güncelleme:
        1

        25 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber izledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı, Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Juventus-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması izlenme oranları merak konusu oldu. İşte, 25 Şubat 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC, AB ve Total sıralaması...

        2

        25 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        25 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        3

        25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
