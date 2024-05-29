Reyting sonuçları 28 Mayıs Salı: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?
Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında Star TV'de Aykut Enişte 2, Now TV'de ise Recep İvedik 5 isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana geldi. Geçen haftanın birincisi Bahar oldu. Peki 28 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım…
Reyting sonuçları 28 Mayıs Salı günü için araştırılıyor. Televizyon ekranlarında Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. İşte, güncel reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Bahar özet yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Bahar özet yer aldı.
21 MAYIS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Bahar - SHOW TV
Survivor All Star - TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Mehmed Fetihler Sultanı - TRT1
Ben Bu Cihana Sığmazam - ATV
Bahar Özet - SHOW TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
Esra Erol'da - ATV
ATV Ana Haber
SHOW Ana Haber
21 MAYIS 2024 AB REYTİNG SIRALAMASI
Bahar - SHOW TV
Mehmed Fetihler Sultanı - TRT1
Bahar Özet - SHOW TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
Survivor All Star - TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Ben Bu Cihana Sığmazam - ATV
SHOW Ana Haber
Esra Erol'da - ATV
Mehmed Fetihler Sultanı Özet - TRT1