Reyting sonuçlarında zirve yarışı kızışıyor. Dün akşam yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Ömer, Survivor, Bir Küçük Gün Işığı gibi yapımlar reyting sıralamasında birinci olmaya çalıştılar. Peki, 30 Ocak Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte 30 Ocak 2023 dünün AB, ABC ve total reyting sıralaması listesi...