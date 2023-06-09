8 Haziran reyting sonuçları dün yani Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...