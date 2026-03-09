Reyting sonuçları 8 Mart 2026: Total, AB ve ABC sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
8 Mart Pazar günü akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Aynı Yağmurun Altında ve TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. NOW'da Doktor: Başka Hayatta dizisi ekran yolculuğuna başladı. Show TV'de Yedi Bela Hüsnü, Star TV'de Özür Dilerim ve Kanal D'de Indiana Jones ve Kader Kadranı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Gözler Total, AB ve ABC sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Mart 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC'de birinci olan yapım...
8 Mart Pazar akşamı Teşkilat ve Aynı Yağmurun Altında dizileri ile Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Yedi Bela Hüsnü, Özür Dilerim ve Indiana Jones ve Kader Kadranı filmleri yayınlanırken Doktor: Başka Hayatta dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC sıralamasını öğrenmek isteyen seyirciler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 8 Mart 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC sıralaması…
8 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
8 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
8 MART 2026 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI