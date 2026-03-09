8 Mart Pazar akşamı Teşkilat ve Aynı Yağmurun Altında dizileri ile Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Yedi Bela Hüsnü, Özür Dilerim ve Indiana Jones ve Kader Kadranı filmleri yayınlanırken Doktor: Başka Hayatta dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC sıralamasını öğrenmek isteyen seyirciler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 8 Mart 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC sıralaması…