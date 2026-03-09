Canlı
        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2026: TOKİ Muğla kura çekilişi saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Muğla 6417 konut kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Muğla kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Muğla kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut kura takvimine göre sıra Muğla'ya geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 6 bin 417 konut için hak sahibi belirleme kurası 9 Mart 2026 Pazartesi bugün çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Muğla kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Muğla kura çekilişi saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? İşte 9 Mart 2026 TOKİ Muğla kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...

        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Takvim doğrultusunda bugün Muğla’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ'nin YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Muğla kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. İşte, 9 Mart 2026 TOKİ Muğla kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…

        2

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Muğla kura çekimi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

        3

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        MUĞLA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Menteşe) 5400

        Bodrum 500

        Fethiye 150

        Kavaklıdere 50

        Köyceğiz 42

        Milas 200

        Seydikemer 75

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        TOKİ PEŞİNAT VE TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
