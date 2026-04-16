19 yıl ceza alan sanığın babası, karar sonrası kalp krizinden öldü

İrem BAŞDAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da boşanma aşamasında olduğu Ukrayna asıllı Iryna Melnychuk Değer'i (37) sopayla darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Değer, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezası aldı. Sanığın babası Hasan Değer, duruşma sonrası gittiği adliye tuvaletinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. (DHA)