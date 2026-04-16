        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı 15 Nisan 2026! Dün en çok ne izlendi? Kuruluş Orhan, Yeraltı, Survivor, Eşref Rüya 15 Nisan 2026 reyting sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı! 15 Nisan dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları belli oldu! 15 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Kuruluş Orhan, Survivor, Eşref Rüya ve Yeraltı gibi güçlü yapımların kıyasıya rekabet ettiği gecede, Total, AB ve ABC kategorilerindeki sıralamalar merakla araştırılıyor. Peki, 15 Nisan reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 08:18 Güncelleme:
        Televizyon ekranlarında 15 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. İzleyicilerin yakından takip ettiği Kuruluş Osman, Survivor, Eşref Rüya ve Yeraltı arasındaki rekabet geceye damgasını vurdu. ABC, AB ve Total kategorilerindeki sıralamalar günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer alırken, listelerdeki sürpriz değişiklikler dikkat çekti. Peki, 15 Nisan reytinglerinde zirvede hangi yapım yer aldı? İşte detaylar…

        15 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        15 Nisan Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. ATV’de Kuruluş Orhan dönemiyle dikkat çekerken, TV8’de Survivor’da rekabet tüm hızıyla devam etti. Kanal D'de Eşref Rüya yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW TV’de Yeraltı geceye damga vuran yapımlar arasında yer aldı.

        15 NİSAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 SURVIVOR TV8
        2 ESRA EROL'DA ATV
        3 YERALTI (TKR) NOW
        4 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 ESREF RUYA (TKR) KANAL D
        7 ATV ANA HABER ATV
        8 GELIN KANAL 7
        9 SHOW ANA HABER SHOW TV
        10 KANAL D ANA HABER KANAL D
        15 NİSAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        2 SURVIVOR TV8
        3 YERALTI (TKR) NOW
        4 ESREF RUYA (TKR) KANAL D
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 ESRA EROL'DA ATV
        7 ATV ANA HABER ATV
        8 SHOW ANA HABER SHOW TV
        9 KANAL D ANA HABER KANAL D
        10 KURULUS ORHAN (TKR) ATV
        15 NİSAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 YERALTI (TKR) NOW
        2 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        3 SURVIVOR TV8
        4 ESREF RUYA (TKR) KANAL D
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 ESRA EROL'DA ATV
        7 ATV ANA HABER ATV
        8 KURULUS ORHAN (TKR) ATV
        9 SHOW ANA HABER SHOW TV
        10 GELIN KANAL 7
