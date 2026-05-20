Reyting sonuçları açıklandı! 19 Mayıs ABC, AB, Total sıralamasına en çok izlenen yapım hangisi?

        19 Mayıs 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Salı akşamı ekranlara gelen Survivor, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak gibi yapımlar izleyici karşısına çıkarken, Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında zirve yarışı hız kazandı. Peki, 19 Mayıs Salı günü en çok izlenen program hangisi oldu? İşte reyting sonuçları...

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Haftanın dikkat çeken yapımları arasında Survivor yeni bölümüyle öne çıkarken, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve A.B.İ gibi güçlü projeler de reyting sıralamasında üst sıralar için yarıştı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birincilik koltuğunu hangi yapım aldı? İşte 19 Mayıs reyting sonuçlarına dair tüm detaylar...

        19 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU

        19 Mayıs Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Öne çıkan yapımlar ise Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor oldu. Bu kapsamda 19 Mayıs 2026 reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı.

        19 MAYIS 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 A.B.I. ATV
        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        3 ESRA EROL'DA ATV
        4 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        5 KISKANMAK NOW
        6 SURVIVOR TV8
        7 A.B.I. (OZET) ATV
        8 ATV ANA HABER ATV
        9 GELIN KANAL 7
        10 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        19 MAYIS 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 KISKANMAK NOW
        2 A.B.I. ATV
        3 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 SURVIVOR TV8
        6 KISKANMAK (OZET) NOW
        7 ESRA EROL'DA ATV
        8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        9 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8
        10 ATV ANA HABER ATV
        19 MAYIS 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 A.B.I. ATV
        2 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        3 KISKANMAK NOW
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 ESRA EROL'DA ATV
        6 SURVIVOR TV8
        7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        8 KISKANMAK (OZET) NOW
        9 ATV ANA HABER ATV
        10 A.B.I. (OZET) ATV
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
