Reyting sonuçları açıklandı! 19 Mayıs ABC, AB, Total sıralamasına en çok izlenen yapım hangisi?

Trafik polisine çarptı! Gözaltına alındı

(DHA) Beşiktaş Dolmabahçe'de trafik akışını yönlendiren polis memuru Ş.A.'ya kapalı kasa minibüs çarptı. Ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen polis memuru yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı