Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! Dünün reyting birincisi kim oldu? ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Dünün reyting birincisi kim oldu?

        7 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımların ardından reyting sonuçları merak ediliyor. Halef, Survivor ve Sevdiğim Sensin'in de yer aldığı gecede, izleyiciler "dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşacak sıralama merak konusu olurken, resmi veriler araştırılıyor. Peki, 7 Mayıs 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte AB, ABC ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        7 Mayıs reyting sıralaması araştırılıyor. Halef, Sevdiğim Sensin, Survivor ve daha birçok yapımın yer aldığı yayın akışı sonrası, "reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu öne çıktı. İzleyiciler Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşacak sıralamayı beklerken, ölçüm sonuçlarının ne zaman paylaşılacağı merak ediliyor. Dün en çok ne izlendi sorusunun cevabı haberimizde…

        2

        7 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        7 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Öne çıkan yapımlar ise: Survivor, Halef ve Sevdiğim Sensin oldu.

        3

        7 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 SEVDIGIM SENSIN STAR TV
        2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        4 ESRA EROL'DA ATV
        5 SEVDIGIM SENSIN (OZET) STAR TV
        6 ATV ANA HABER ATV
        7 SURVIVOR TV8
        8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        9 GELIN KANAL 7
        10 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW
        4

        7 MAYIS AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 SEVDIGIM SENSIN STAR TV
        2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        4 SEVDIGIM SENSIN (OZET) STAR TV
        5 SURVIVOR TV8
        6 ESRA EROL'DA ATV
        7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        8 ATV ANA HABER ATV
        9 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW
        10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
        5

        7 MAYIS ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        1 SEVDIGIM SENSIN STAR TV
        2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        4 SEVDIGIM SENSIN (OZET) STAR TV
        5 ESRA EROL'DA ATV
        6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        7 SURVIVOR TV8
        8 ATV ANA HABER ATV
        9 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW
        10 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 6 Mayıs 2026 (Trump Savaş Sonrası İran'da İsyan Mı İstiyor?)

        "ABD ve İran anlaşmaya yakın" iddiası. İsrail Güney Lübnan'ı vurdu. ABD İran anlaşması yakın mı uzak mı? 48 saatte masa mı, yeni savaş mı? Trump savaş sonrası İran'da isyan mı istiyor? ABD'nin gönderdiği silahlar nerede? ABD'nin silahları kimin eline geçti? "Özgürlük projesi" İran'da kaos planı mı? ...
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!
        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti