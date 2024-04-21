Cumartesi akşamının en çok izlenen dizisi reyting sonuçları ile belli oluyor. Dün akşam ekranlarda İnci Taneleri, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı yeni bölümleriyle yer aldı. İşte, 20 Nisan sonuçlarına göre reyting sıralaması...