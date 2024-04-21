Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı! Üç Kız Kardeş, Gönül Dağı, Kardeşlerim dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte total, ab reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı! Üç Kız Kardeş, Gönül Dağı, Kardeşlerim dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birinciliği için mücadele ediyor. Dün akşam Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim yayınlandı. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. Reyting liderliği her hafta değişebiliyor. Reyting sonuçları 20 Nisan 2023 açıklandı! şte dünün reyting sonuçları birincisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumartesi akşamının en çok izlenen dizisi reyting sonuçları ile belli oluyor. Dün akşam ekranlarda İnci Taneleri, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı yeni bölümleriyle yer aldı. İşte, 20 Nisan sonuçlarına göre reyting sıralaması...

        2

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları açıklandı.

        20 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

        Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

        AB'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

        TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 GONUL DAGI TRT 1

        2 SURVIVOR ALL STAR TV8

        3 KARDESLERIM ATV

        4 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW

        5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

        6 UC KIZ KARDES KANAL D

        7 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

        8 KARDESLERIM (OZET) ATV

        9 KORKMA BEN YANINDAYIM NOW

        10 SHOW ANA HABER SHOW TV

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 SURVIVOR ALL STAR TV8

        2 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

        3 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW

        4 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

        5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

        6 KARDESLERIM (TKR) ATV

        7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

        8 SHOW ANA HABER SHOW TV

        9 SURVIVOR EKSTRA TV8

        10 KORKMA BEN YANINDAYIM (TKR) NOW

        11 HAYALIMDEKI DUGUN (Y.S) STAR TV

        3

        AB İLK 10 PROGRAM

        1 SURVIVOR ALL STAR TV8

        2 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

        3 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

        4 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW

        5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

        6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

        7 SURVIVOR EKSTRA TV8

        8 SHOW ANA HABER SHOW TV

        9 TAS KAGIT MAKAS (TKR) KANAL D

        10 BAHAR (TKR) SHOW TV

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!