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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklanıyor! (Total, AB) 4 Nisan dünün reyting sonuçları ile Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Nisan dünün reyting sonuçları ile Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri kim birinci oldu?

        Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik yarışındaydı. Her gün bir önceki günün reyting birincisi açıklanıyor. Dün akşam Now TV'de Hudutsuz Sevda, Kanal D'de İnci Taneleri tekrar bölümü, Star TV'de Sakla Beni yayınlandı. Total, AB, ABC1 sıralamasında birinci gelen yapım merak konusu oldu. Geçen hafta Total 1.sıraya İnci Taneleri yerleşmişti. Peki 4 Nisan 2024 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:40
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        Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 3 Mart dün akşam kuşağında Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Sakla Beni AB ve total reyting sıralamasında zirveye oturabilmek için rekabet etti. İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün Total ve AB reyting sonuçları sıralaması...

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        REYTİNG SONUÇLARI 4 NİSAN TOTAL AB SIRALAMASI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Hudutsuz Sevda" yer aldı.

        AB'de ise 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti yer aldı.

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        TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 INCI TANELERI KANAL D

        2 SURVIVOR ALL STAR TV8

        3 HUDUTSUZ SEVDA NOW

        4 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW

        5 ESRA EROL'DA ATV

        6 INCI TANELERI (OZET) KANAL D

        7 ALDATMAK ATV

        8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

        9 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) NOW

        10 ATV ANA HABER ATV

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