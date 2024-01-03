Reytinglerde zirve yarışı! 2 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Yabani ve Survivor All Star

Reytinglerde zirve yarışı! 2 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Yabani ve Survivor All Star

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Reyting sonuçları 2 Ocak Salı akşamı birçok yapımın yılşbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemesi nedeniyle farklı bir yarışa sahne oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 2 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: