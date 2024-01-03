Reytinglerde zirve yarışı! 2 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 2 Ocak Salı akşamı ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yılbaşı tatili nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. Peki, dün yayınlanan hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 2 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Giriş: 03.01.2024 - 08:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 08:38
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Reyting sonuçları 2 Ocak Salı akşamı birçok yapımın yılşbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemesi nedeniyle farklı bir yarışa sahne oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 2 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
2
2 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
3
2 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer