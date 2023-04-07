Reyting sonuçları 6 Nisan Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Camdaki Kız, Aldatmak ve Alsancak reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 6 Nisan AB ve total reyting sıralaması henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...