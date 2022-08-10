Rezerv Lig maçları oynanmaya geçen hafta başladı. Süper Lig takımları kendi içlerinde oluşturdukları B takımlarını Rezerv Lig'de oynamaları için hazırlıyorlar. Bizim için çok yeni olan bu lig sistemi aslında Avrupa'da çok yaygın. Peki nedir bu Rezerv Lig? İşte Rezerv Lig'e dair bilgiler...

REZERV LİG NE DEMEK?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-2023 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.

Ligin kurulmasının açıklanmasının ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan statü belgesinde Süper Lig'de yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabileceği belirtilmiştir. A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecektir.

GEÇEN HAFTANIN MAÇI

Geçen haftanın haftaya damgasını vuran maç ise kuşkusuz Kasımpaşa'nın Mesut Özil'li Başakşehire karşı ezici üstünlüğüydü. 33 yaşındaki futbolcu ilk 11'de görev alırken, turuncu-lacivertli takım sahadan ağır yenilgiyle ayrıldı. Başakşehir rezerv takımı, Kasımpaşa'ya 7-1 mağlup oldu.

Mesut Özil'in ilk 45 dakikada görev aldığı maçta Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mesut Özil 46. dakikada yerini Metehan Mollaoğlu'na bıraktı. İkinci yarıda farkı açan lacivert beyazlı ekip sahadan 7-1'lik skorla ayrıldı.

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A takımın Süper Lig maçlarından bir gün sonra sahaya çıkan rezerv takımların maç yayınları için TFF tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.