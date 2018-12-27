Galatasaray'da bir yandan forvet transferi için çalışmalar sürerken savunmayı güçlendirmek için de planlamalar yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda Maicon ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Serdar Aziz konusunda da ilerleyen günlerde bir ayrılık durumu söz konusu olabilir.

Galatasaray, bu futbolcuların takımdan gitmesi halinde 2 stoper transferi yapmayı amaçlıyor. Bu bölgede Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rhodolfo oldu. Siyah-beyazlılarda 2 sezon kalan ve sakatlık problemleri nedeniyle takımdan gönderilen Brezilyalı, Flamengo'ya transfer olmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, ülkesinde 2 sezonda 45 maçta forma giydi. Fatih Terim'in önceki döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncu, düşük maliyeti nedeniyle tekrar radara girdi. Galatasaray öncelikle olarak ilk 11 için bir stoper transferi yaptıktan sonra Rhodolfo'yu da alternatik olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan Mariano'yu isteyen Flamengo'nun Rhodolfo+para teklifi yapabileceği de kulislerde konuşuluyor. İlerleyen günlerde bu konuda gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Cimbom'un gündemindeki bir diğer stoper ise Semih Kaya. Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu, ilk sezonunda sakatlık problemi nedeniyle oynayamamıştı. Semih, bu sezon 12 maçta oynadı.

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