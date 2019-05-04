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Ribery, Galatasaray'a dönüyor iddiası

Almanya'dan Bild, Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery'i transfer etmek istediğini duyurdu. Sezon sonunda Bayern Münih'le sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldıza en ciddi talibin Cimbom olduğu belirtilirken Ribery'nin de transfere sıcak baktığı aktarıldı

Franck Ribery

Franck Ribery, Galatasaray yolunda... Alman Bild gazetesi, Galatasaray'ın Franck Ribery transferindeki en ciddi kulüp olduğunu yazdı.

Sezon sonunda Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Fransız futbolcu için Katar ve Suudi Arabistan iddiaları da yazılıyordu.

Galatasaray, Ocak 2005'te Metz'ten 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ribery'yi 6 ay sonra ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle kaybetmişti.

Cimbom'dan Marsilya'ya bonservissiz olarak giden Fransız oyuncu, 2 sezon sonra 30 milyon euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Bu sezon 34 maça çıkan Ribery, 5 gol atarken 4 de asist yaptı.

2007'den bu yana Alman devinin formasını giyen yıldız oyuncu, toplamda 421 maçta 122 gol atıp 183 asist yapma başarısını gösterdi.

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