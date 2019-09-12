Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'nın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

Fiziksel açıdan kendisini iyi hissettiğini dile getiren tecrübeli yıldız "Bu sezon benim son sezonum olmayacak. Çünkü hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendimi iyi hissediyorum. Geçen senelerde gösterdiğim performansı ve profesyonelliği Kasımpaşa’da da göstermeye çalışacağım" dedi.

Kasımpaşa'ya transferiyle ilgili konuşan Quaresma "Güvenip buraya transfer eden Kasımpaşa'ya çok teşekkür ediyorum. Sürecin başından bu yana, geldiğim günden beri bana herkes çok iyi davranıyor. Bu yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Burada elimden gelenin en iyisini yapıp Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşması için verebileceğim maksimum verimi sağlamaya çalışacağım" dedi.

"AVRUPA'YA KATILACAK KALİTEMİZ VAR"

Kasımpaşa'daki hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Portekizli futbolcu, "Koyulabilecek hedefler Avrupa'ya gitmek. Bunu da gerçekleştirebilecek kalitemiz, oyuncu grubumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY MAÇIYLA İLGİLİ OLARAK: "HATA YAPTIKLARINDA DEĞERLENDİRECEK KALİTEMİZ VAR"

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray maçını da değerlendiren Quaresma, "Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum çünkü iyi bir ekimiz var. Kendimizi hata yapmamaya hazırlamamız lazım çünkü rakibimizin iyi futbolcuları var. Hata yaptığımızda gol atabilirler. Aynı şekilde Galatasaray da bizim hakkımızda böyle düşünüyordur çünkü onlar da hata yaptığında bizim oyunu çözebileceğimiz oyuncularımız var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendisiyle özdeşleşen trivelayı anlatan Quaresma, "Trivela, Tanrı'nın bana hediyesi. Futbolda trivela ile iz bıraktığımı düşünüyorum. Tanrıya şükrediyorum ki bu yeteneği bulabildim ve bununla futbolda iz bırakabildim" yorumunu yaptı.

Milli futbolcu Emre Belözoğlu'na hayran olduğunu söyleyen Quaresma, "İnanılmaz bir kalitesi var. Saha içinde bulunduğu zaman yarattığı farkı görebiliyorsunuz. Bence genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. İzlemeleri ve takip etmeleri gereken bir örnek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan ayrılış sürecine de değinen Portekizli yıldız, "Türkiye’de Beşiktaş’tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama maalesef Beşiktaş başkanı beni istemedi. Başkanın aldığı karar nedeniyle Beşiktaş’tan ayrılmak zorunda kaldım. “Gönderiliş şeklimle bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarıyla, takım arkadaşlarımla, tesislerde çalışanlarla vedalaşma şansı bulamadım. O yüzden bunun bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'yla ilgili de samimi açıklamalar yapan yıldız futbolcu "Cristiano sürekli çalışıp kendini futbola adayan birisi. Yaklaşık 12 senedir her ödüle aday oluyor ve bununla alakalı da sürekli mücadelesini veriyor. Cristiano, benim için en iyisi olmaya devam edecek." dedi.