Ricky Gervais'ın sevgilisine meme kanseri teşhisi

Oyuncu ve komedyen Ricky Gervais'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Jane Fallon, kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. 65 yaşındaki İngiliz yazar ve televizyon yapımcısı, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, kendisine bir ay önce teşhis konulduğunu belirtti.

"ERKEN EVREDE YAKALANDI"

Meme kanserinin çok erken evrede yakalandığını ve iyileşme şansının yüksek olduğunu söyleyen Fallon, “Noel'den bir hafta önce rutin bir mamografi çektirdim. Hiçbir belirtim yoktu ama yetenekli radyoloji teknisyeni şüpheli bir şey fark etti. Beni daha ileri testlere ve sonunda biyopsiye gönderdi. O zamandan beri daha fazla mamografi, daha fazla biyopsi ve sorunlu bölgeyi tam olarak belirleyebilmeleri için bir MR çektirdim” dedi. Fallon, iki hafta içinde ameliyat olacağını belirtti.

'After Life' dizisi

DİZİYİ HATIRLATTI

Yaşanan durum, Ricky Gervais'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrolü üstlendiği kara mizah türündeki 'After Life' dizisini akıllara getirdi. 2019 tarihli duygu yüklü dizi, karısının meme kanserinden ölmesinin ardından hayatı altüst olan gazete yazarı Tony Johnson'ın etrafında yaşananları konu ediniyordu.

64 yaşındaki İngiliz oyuncu Ricky Gervais ile Fallon, 1982'den bu yana birlikte. İkili, Londra Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışmıştı.

MUTLU İLİŞKİNİN SIRRINI VERDİ

Fallon, 2018'de uzun süreli ilişkisinin sırrını açıklarken, "Joan Collins'in sözlerini biraz değiştirerek söylersek; ayrı banyolar mutlu bir ilişkinin sırrıdır, ayrı yatak odaları ise felaket olurdu. Bunun dışında gerçekten bilmiyorum; kulağa acınası geliyor ama idare etmek zorundasınız. Arkadaş olmalısınız ve birlikte gülebilmelisiniz" demişti.