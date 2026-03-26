Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Ricky Martin 15 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

        Ricky Martin 15 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

        En son 2011'de istanbul'da konser veren Ricky Martin, 11 Temmuz'da Türk hayranlarıyla yeniden buluşacak

        Giriş: 26.03.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

        Latin pop müziğinin yıldız ismi Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geliyor. Dünya çapında tanınan Porto Rikolu şarkıcı, 11 Temmuz’da Küçük Çiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak.

        Sanatçı en son 2011 yılında İstanbul’da sahne almış ve büyük ilgi görmüştü. Konserin öncelikli biletleri bir gün boyunca geçerli olmak üzere 30 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de yüzde 30 indirimli olarak satışa açılacak.

        Latin popun küresel ölçekte yayılmasında en önemli figürlerden biri olarak kabul edilen Ricky Martin, yaklaşık 30 yılı aşan kariyerinde müzik dünyasına sayısız hit kazandırdı. Livin’ la Vida Loca, She Bangs, Maria, The Cup of Life ve Vente Pa’ Ca gibi şarkılarla dünya listelerinde zirveye çıkan sanatçı, bugüne kadar milyonlarca albüm satışı gerçekleştirirken, Grammy ve Latin Grammy dahil pek çok ödülün sahibi oldu.

        SUPER BOWL'DA SAHNE ALDI

        Ricky Martin en son, Super Bowl kapsamında düzenlenen 2026 devre arası gösterisinde, Latin müziğinin küresel yıldızı Bad Bunny ile birlikte sahne aldı. California’daki Levi’s Stadium’da gerçekleşen gösteride Ricky Martin, Lady Gaga ile birlikte sürpriz konuklardan biri olarak performansa katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        #Ricky Martin
        #konser
