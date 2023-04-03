"LİG ARTIK BİTMİŞTİR"

"Galatasaray ve Beşiktaş, Kadıköy'de 7 gol attı. Bir o kadar da kaçırdı. Ligin ilk haftası Ümraniyespor maçından bile görülebilecek bir tabloydu bu. Psikolojik şartları düşündüğünüz zaman bitmiştir. Beşiktaş da lig ikincliği için Fenerbahçe'den daha avantajlı durumda bana göre. Bu puan farkı ancak kırmızı kar yağarsa kapanır artık."