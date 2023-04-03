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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri..

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  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    "BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ HAK ETTİ"

    "Aynı Rıza Çalımbay döneminde olan 4-3'lük maç gibi oldu. Beşiktaş'ı canı gönülden kutlarım. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. 10 kişi kalıyorsunuz, rakibiniz penaltı atıyor ve kaçırıyor. Dönüyorsunuz 10 kişiyle Kadıköy'de 4 gol atıp kazanıyorsunuz."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    "BÜYÜK MAÇLARIN HEPSİNDE SIKINTI YAŞADI"

    "Daha ilk hafta 'Fenerbahçe büyük maç zor kazanır' dediğim zaman Fenerbahçeliler'den tepki görmüştüm. Jesus alışık olduğumuz bir oyun oynatmıyor. Büyük maç diyebileceğimiz her maçta sıkıntı yaşadı Fenerbahçe."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    "HOCA KAÇMAYIN DİYORDUR"

    "Fenerbahçe bugün 4 gol yedi, hiçbirinde kalecinin hatası yok. Arda Güler, Beşiktaş'a bu kadar yetti. Sezonun en iyi oyuncusu Ferdi de bugün kötüydü. Samet de Szalai de süratli olmadıkları için geri kaçma refleksleri oluyor. Hoca da geri kaçmayın diyor, belli."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    "LİG ARTIK BİTMİŞTİR"

    "Galatasaray ve Beşiktaş, Kadıköy'de 7 gol attı. Bir o kadar da kaçırdı. Ligin ilk haftası Ümraniyespor maçından bile görülebilecek bir tabloydu bu. Psikolojik şartları düşündüğünüz zaman bitmiştir. Beşiktaş da lig ikincliği için Fenerbahçe'den daha avantajlı durumda bana göre. Bu puan farkı ancak kırmızı kar yağarsa kapanır artık."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    "26 HAFTA ARDA'SIZ OYNADIN"

    "Jesus'un Arda'sız geçen 26 haftayı düşünmesi gerekiyor. Bu taraftarın neden Arda Güler'i istediğini anlamalı."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    "HAFTAYA 5 OYUNCU YİNE DEĞİŞECEKTİR"

    "Rotasyon önemlidir ancak Fenerbahçe'nin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz artık. Beşiktaş'ın gelecek hafta kimlerle oynayacağını biliyoruz ama Fenerbahçe'de muhtemelen 4-5 oyuncu değişecektir yine."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    "BÜYÜKLER OLMAZSA OYNARSINIZ"

    "Bu oyunla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'suz bir ligde oynayabilirsiniz belki. Bizim ligimiz zor bir lig. Portekiz'de tepe takımlar dışında zorlayıcı bir takım yok. Brezilya'da daha açık bir oyun oynanıyor. Futbol, Jorge Jesus'un anlattığı kadar kolay bir oyun değil."
  • Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!

    "TARAFTARIN TEPKİSİ NORMAL"

    "Fenerbahçe'de taraftarın tepkisi normaldir. Bu durum Beşiktaş'ta veya Galatasaray'da olsa ne Ahmet Nur Çebi kalırdı ne de Dursun Özbek. Olsun diye söylemiyorum ama Türkiye'de en az protesto edilen isimlerden birisi Ali Koç'tur."

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