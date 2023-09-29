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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Buralarda tutamazsınız, Premier Lig'e gider! - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Buralarda tutamazsınız, Premier Lig'e gider!

        Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:57
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        Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-0 yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yaparken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

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        "Fenerbahçe'yi alkışlıyorum. İsmail Kartal'ı alkışlıyorum. Oyuncuları aynı şekilde. Çok saygı duyulacak bir oyun oynadılar. Fenerbahçe'yi bu seviyeye bu coşkuya getiren de İsmail Kartal'dır"

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        "Fenerbahçe taraftarının tamamının mutlu olduğunu düşünüyorum çünkü karşılarında daha iyi bir takım olsa da sürklase ederlerdi. Korneri yok Başakşehir'in, bir tane cılız şutları var sadece"

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        "Köşeye sıkıştırılmış boksör muamelesi yaptılar. Sadece ikinci yarıda 5 tane gol pozisyonu vardı zaten. Tadic, Szymanski, Fred, İrfan Can, Dzeko var, iki tane adam yiyen stoper almışlar."

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        "Aklıma Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönem geliyor! Fenerbahçe'nin oyunu da ona benziyor. En önemli özellikleri neydi? Topa basıp, çabuk kazanıyorlardı."

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        "Fenerbahçe mental olarak ve fiziksel olarak futbolcularını inandırmış. İrfan'ı, Tadic'i, Szymanski'yi inandırmış hoca. İyi futbolu kim iyi oynarsa keyif alıyorum ben. Fenerbahçe zaten 4-3-3'ü 4-1-4-1 gibi oynayan bir takım."

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        "Fenerbahçe önde baskıyı prensip haline getirdi. Öyle olunca da bunun avantajlarını görmeye başladı. Rakiplerin Fenerbahçe'ye önlem alması gerekiyor. Pasla çıksak başka, hızlı hücum denesek başka sıkıntı yaratabilir size Fenerbahçe"

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        "Sezon başından beri İsmail hoca en iyi değişikliklerini yaptı. Fred'i doğru zamanda çıkardı. Dzeko'yu çıkardı. Bu oyunla sadece ilk 25 dakikalar kaale alınsa ilk 3'e oynarsın çünkü sonuçlandırıcı oyuncular var"

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        "6 oyuncu neden oynamadı Başakşehir'de. Çağdaş hoca bu maçın oynanması gereken tarihte neredeydi? O zaman bu maçta neden takımın başında Çağdaş hoca var? Neden böyle diye isyanımdan değil... O zaman bu nasıl kural? Futbolcular oynayamıyor ama hocalar olabiliyor!"

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        "Camianın, taraftarın korkunç bir motivasyonu var artık. Galatasaray'ın geçen sezondan beri devam eden, Beşiktaş'ın da 4 sezon önceki şampiyonluk coşkusunu Fenerbahçe yakalayamamıştı. Şimdi o var artık Fenerbahçe'de. Uzun yıllardır görmediğimiz bir taraftar mutluluğu var Fenerbahçe'de"

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        "Livakovic cin gibi, her an oyunun içinde bir kaleci. İlk 25 dakika kusursuz oynadı Fenerbahçe. Zaten bu oyunu 40 dakika boyunca oynayamazsınız."

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        "Oyuncuların yüzünde bir huzur olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle bir kadroyu uzun zamandır görmemiştim. Daha bu takıma Osayi, Cengiz vs. katılacak. Bu maça bakınca 'Osayi yoktu tüh' diyecek biri var mı?"

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        "Cengiz düzeldiği zaman bu takımda bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Kent'i bir şekilde oynatabilirdi diye düşünüyorum. Hafta sonu Rize maçında veya haftaya Avrupa maçında oynatacak demek ki"

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        "Fred'i oyundan çıkarmak çok değerli. Dzeko'yu da aynı şekilde. Szymanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Szymanski daha 24 yaşında. Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten buralarda tutamazsınız onu. 13 maçta 7 gol ve 4 asisti var. 40 milyon euro yazmanız lazım en az sözleşmesine. Dilerim uzun süre Fenerbahçe'de oynar ama sanmıyorum"

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