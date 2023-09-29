Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Buralarda tutamazsınız, Premier Lig'e gider!

"Sezon başından beri İsmail hoca en iyi değişikliklerini yaptı. Fred'i doğru zamanda çıkardı. Dzeko'yu çıkardı. Bu oyunla sadece ilk 25 dakikalar kaale alınsa ilk 3'e oynarsın çünkü sonuçlandırıcı oyuncular var"

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"6 oyuncu neden oynamadı Başakşehir'de. Çağdaş hoca bu maçın oynanması gereken tarihte neredeydi? O zaman bu maçta neden takımın başında Çağdaş hoca var? Neden böyle diye isyanımdan değil... O zaman bu nasıl kural? Futbolcular oynayamıyor ama hocalar olabiliyor!"