Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Buralarda tutamazsınız, Premier Lig'e gider!
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...
Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-0 yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yaparken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Fenerbahçe'yi alkışlıyorum. İsmail Kartal'ı alkışlıyorum. Oyuncuları aynı şekilde. Çok saygı duyulacak bir oyun oynadılar. Fenerbahçe'yi bu seviyeye bu coşkuya getiren de İsmail Kartal'dır"
"Fenerbahçe taraftarının tamamının mutlu olduğunu düşünüyorum çünkü karşılarında daha iyi bir takım olsa da sürklase ederlerdi. Korneri yok Başakşehir'in, bir tane cılız şutları var sadece"
"Köşeye sıkıştırılmış boksör muamelesi yaptılar. Sadece ikinci yarıda 5 tane gol pozisyonu vardı zaten. Tadic, Szymanski, Fred, İrfan Can, Dzeko var, iki tane adam yiyen stoper almışlar."
"Aklıma Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönem geliyor! Fenerbahçe'nin oyunu da ona benziyor. En önemli özellikleri neydi? Topa basıp, çabuk kazanıyorlardı."
"Fenerbahçe mental olarak ve fiziksel olarak futbolcularını inandırmış. İrfan'ı, Tadic'i, Szymanski'yi inandırmış hoca. İyi futbolu kim iyi oynarsa keyif alıyorum ben. Fenerbahçe zaten 4-3-3'ü 4-1-4-1 gibi oynayan bir takım."
"Fenerbahçe önde baskıyı prensip haline getirdi. Öyle olunca da bunun avantajlarını görmeye başladı. Rakiplerin Fenerbahçe'ye önlem alması gerekiyor. Pasla çıksak başka, hızlı hücum denesek başka sıkıntı yaratabilir size Fenerbahçe"
"Sezon başından beri İsmail hoca en iyi değişikliklerini yaptı. Fred'i doğru zamanda çıkardı. Dzeko'yu çıkardı. Bu oyunla sadece ilk 25 dakikalar kaale alınsa ilk 3'e oynarsın çünkü sonuçlandırıcı oyuncular var"
"6 oyuncu neden oynamadı Başakşehir'de. Çağdaş hoca bu maçın oynanması gereken tarihte neredeydi? O zaman bu maçta neden takımın başında Çağdaş hoca var? Neden böyle diye isyanımdan değil... O zaman bu nasıl kural? Futbolcular oynayamıyor ama hocalar olabiliyor!"
"Camianın, taraftarın korkunç bir motivasyonu var artık. Galatasaray'ın geçen sezondan beri devam eden, Beşiktaş'ın da 4 sezon önceki şampiyonluk coşkusunu Fenerbahçe yakalayamamıştı. Şimdi o var artık Fenerbahçe'de. Uzun yıllardır görmediğimiz bir taraftar mutluluğu var Fenerbahçe'de"
"Livakovic cin gibi, her an oyunun içinde bir kaleci. İlk 25 dakika kusursuz oynadı Fenerbahçe. Zaten bu oyunu 40 dakika boyunca oynayamazsınız."
"Oyuncuların yüzünde bir huzur olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle bir kadroyu uzun zamandır görmemiştim. Daha bu takıma Osayi, Cengiz vs. katılacak. Bu maça bakınca 'Osayi yoktu tüh' diyecek biri var mı?"
"Cengiz düzeldiği zaman bu takımda bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Kent'i bir şekilde oynatabilirdi diye düşünüyorum. Hafta sonu Rize maçında veya haftaya Avrupa maçında oynatacak demek ki"
"Fred'i oyundan çıkarmak çok değerli. Dzeko'yu da aynı şekilde. Szymanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Szymanski daha 24 yaşında. Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten buralarda tutamazsınız onu. 13 maçta 7 gol ve 4 asisti var. 40 milyon euro yazmanız lazım en az sözleşmesine. Dilerim uzun süre Fenerbahçe'de oynar ama sanmıyorum"