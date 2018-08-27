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"Savunma oyuncusu savunma yapmasın mı? Böyle bir kural varsa doğru değil. Bu işin başındaki adamların bunun yanlış olduğunu bilmesi lazım. Beşiktaş'ın yediği gol ofsayt. Böyle bir şey yok. FIFA, bu kuralı değiştirsin. Futbol aklım, pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor."