Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi
27.08.2018 - 01:03 | Güncelleme:
Beşiktaş, Antalyaspor'a Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında evinde 3-2 mağlup oldu ve ligde iç sahada 45 maç aranın ardından ilk yenilgisini aldı. Siyah-beyazlıların yediği ilk gol tartışma konusu olurken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi
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"Antalya, geçen hafta 3-1'den 3-3'e gelmişti. Ekonomik kriz yaşarken hazırlandı bu maça. Beşiktaş'ın mutlak favori olacağını düşünmüştüm. Geniş alanda Vida'nın bombası patlıyor. Zıt diye geçiliyor hemen."
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"UTKU'NUN YAPACAĞINI BİR ŞEY YOK"
"Utku, bizim arkadaşımızın oğlu. Üzülmelerini istemem. İlk yarıdaki 3 golde hatası yok. Yapabileceği bir şey yok. Beşiktaş savunması rezalet."
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"Oğuzhan önemli bir değerdir. Tabii ki kötü oynuyor, iyi oynamıyor. Güven kaybı yaşamaya başladı. Oğuzhan kaybedilecek oyuncu değil. Oğuzhan ilk yarıda 2 tane pozisyon kaçırınca tepki oldu. Şenol Güneş buna rağmen ikinci yarıda Oğuzhan'a daha çok sorumluluk verdi. Fena da oynamadı"
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"Doğru olmayan bir oyun, zevkli bir maç oldu. Devre arasında 'Antalyaspor 4. golü atmazsa 1 puana razı olsun' demiştim. Yanıldık. Futbol böyle bir oyun. Antalyaspor 4. golü bulacak kontratakları da yakalayabilirdi."
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"26 Temmuz'da başlayan maç trafiği Beşiktaş'ı mental ve fiziksel olarak etkilemiş. Beşiktaş o kadar şuursuz hücum etmeye başladı ki... Çünkü sezon başından bu yana yoğun bir maç trafiği yaşadılar. Bu da oyuncuları etkiledi"
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"Ne Şenol Güneş ne ben ne seyirciler böyle bir Antalyaspor beklemiyordu. Böyle bir Antalyaspor beklemiyorduk ama Konyaspor karşısında aldıkları geri dönüş tesadüf değilmiş. Beşiktaş'ın zaaflarını iyi kullandılar. Bülent Korkmaz'ı ve Antalyaspor'u kutlarım."
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"Beşiktaş'ın ligde bu statta ilk kez maç kaybettiler. Bu maç tarihe geçecek. Yılın sürprizlerinden biri oldu. Dünkü Fenerbahçe maçı bu kadar sürpriz değildi."
"Oyuncular sürekli git-geller yaşıyor. Soyunma odasında transferler konuşuluyor. Neler olacağını kimse bilmiyor. Kulübün ve takım içerisinde konsantrasyon devam ediyor ancak oyunda aksamalar başladı."
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"BU POZİSYON, NET OLARAK OFSAYT"
"Kural diyormuş ki ofsayt değilmiş. Adriano kurtarmak istediği için ofsayt değilmiş. Kimi buluyorlarsa bulsun, Kenya'dan mı buluyor getiriyorlar bu pozisyon net olarak ofsayt."
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"Çarpmazsa ofsayt değilmiş, hamle yaparsa ofsaytmış. Bu pozisyon baba gibi ofsayt. O zaman Tanju Çolak'ı koyalım oraya. Çarpar birinden, ofsayt değilmiş zaten."
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"Adriano nereden bilsin onun ofsayt olduğunu? Eğilsin mi adam? Futbolun doğasına aykırı bir kural."
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"Şu ofsayt pozisyonunu örnek olarak Collina'ya yollasınlar. Böyle pozisyon varsa eğer değiştirsinler. Yok savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak istediği için ofsayt değilmiş... Yok ya."
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"Savunma oyuncusu savunma yapmasın mı? Böyle bir kural varsa doğru değil. Bu işin başındaki adamların bunun yanlış olduğunu bilmesi lazım. Beşiktaş'ın yediği gol ofsayt. Böyle bir şey yok. FIFA, bu kuralı değiştirsin. Futbol aklım, pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor."
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"Gökhan Gönül ritmini bulmuş değil. Takımın en iyi oyuncusu şu an Caner. Şenol Güneş tüm hücumcuları oyuna soktu. Elinde Metin-Ali-Feyyaz olsa oyuna sürecekti. Vida geniş alanda sıkıntı yaratacak gibi. Gökhan Gönül ritmini bulmamış. Sezon başından beri Beşiktaş'ın en iyisi Caner. Taktik olarak Şenol hoca elinden ne geliyorsa yaptı"
"Bazen oyuncular bir şekilde 'Ben bu maçı yenerim' diyor. Beşiktaş'ta böyle oldu ama kaybettiler. Konsantrasyon sorunu oluyor. Beşiktaş'ta sakin oyun eksikliği var."
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"Beşiktaş orta yapan bir takım. Demba Ba, Gomez, Aboubakar, Cenk atıyordu. Ancak Negredo yandan gelen toplarda iyi kafacı değil"
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"Beşiktaş eskiye göre daha geniş alanda oynuyor. Çünkü 1 ayda 8 maç oynadılar. Sahalar kötü, yüksek rakıma gittiler. Bir yerde patlarsınız işte."
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"Babel'in sırtı dönük oynamada problemleri vardı. Beşiktaş'ın 2. golü öncesi gol geliyorum diyordu. Bu sıcağa kar dayanmazdı. Pepe de ileriye çıktı. Şutlar, ortalar, şuursuz bir oyun oldu."
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"Vida önemli bir oyuncu ama Hırvatistan kontrollü, ayağa oynayan bir takım. Bu yüzden savunma oyuncuları sıkıntı yaşamıyor. Maçın boyu uzayınca ve yardım da gelmeyince Vida ile Antalyalı oyuncular yalnız kaldı."
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LARIN'IN POZİSYONU PENALTI MI?
"VAR niye var? Hakemin kaçıdığı penaltı pozisyonu için var değil mi? Larin kafa topuna çıktığında Nazım'ın müdahalesi var. Bence penaltı. Pozisyonun sonunda korner oldu. Zaman da vardı. VAR sistemi devreye girmeliydi."
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"Şampiyonlar Ligi final maçının öncesinde kadrolar geldiğinde Liverpool'un kalesinde kim yazıyordu? O zaman bu kaleci Beşiktaş'a gelecek deseler herkes bayram ederdi. Şunu söylemek zorundayım, Karius gerçekten çok yakışıklı adam. İyi kaleci mi göreceğiz.
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