Rıdvan Yılmaz: Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz
Beşiktaş'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, Eyüpspor'la 2-2 berabere biten karşılaşmadan sonra, "Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz" dedi.
Giriş: 26.01.2026 - 23:45 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:45
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, üzgün olduklarını belirtti.
"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK, ÜZGÜNÜZ"
"Söylenecek çok da bir şey yok. Maça iyi başlamadık, bu tür maçlarda mücadele etmezsen, ayağını topa sokmazsan ve korkarsan zorlanırsınız. Böyle maçları kaybedemeyiz! Yukarı oynamak istiyorsanız kaybedemezsiniz! Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ