        Rıdvan Yılmaz: Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz - Beşiktaş Haberleri

        Rıdvan Yılmaz: Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz

        Beşiktaş'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, Eyüpspor'la 2-2 berabere biten karşılaşmadan sonra, "Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz" dedi.

        Giriş: 26.01.2026 - 23:45 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:45
        "Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz"
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, üzgün olduklarını belirtti.

        "SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK, ÜZGÜNÜZ"

        "Söylenecek çok da bir şey yok. Maça iyi başlamadık, bu tür maçlarda mücadele etmezsen, ayağını topa sokmazsan ve korkarsan zorlanırsınız. Böyle maçları kaybedemeyiz! Yukarı oynamak istiyorsanız kaybedemezsiniz! Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz."

        Habertürk Manşet - 24 Ocak 2026 (Sokakta Şiddet Sıradanlaştı Mı?)

        Atlas, Ahmet, Ata, Hakan, Gülden... "Sırada kim var?" Ahmet olmadan geçen 1 yıl… Mahkeme kararı vicdanları rahatlattı mı? Çocuklar neden ölüyor? Aileler neden adalet arıyor? Ata Emre Akman cinayeti: Harçlığını çıkarırken katledildi. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Bağımsız Yaşam Derneğ...
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
