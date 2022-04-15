Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rihanna aldatıldı mı? Asap Rocky ve Rihanna ayrıldı mı? Amina Muaddi Rihanna olayı nedir?

Dünyaca ünlü RnB şarkıcısı Rihanna, bir süredir birlikte rap şarkıcısı Asap Rocky ile ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada Rihanna aldatıldı mı ve Asap Rocky ile ayrıldı mı soruları gündem oldu. İşte ayrıntılar...

  • 01
    Rihanna aldatıldı mı? Asap Rocky ve Rihanna ayrıldı mı? Amina Muaddi Rihanna olayı nedir?

    Barbados asıllı Amerikalı yıldız sanatçı Rihanna, 2020 yılından beri birlikte olduğu Asap Rocky tarafından ihanete uğradığı iddiasıyla gündeme geldi. İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen haberle ilgili bilgiler...
  • 02
    Rihanna aldatıldı mı? Asap Rocky ve Rihanna ayrıldı mı? Amina Muaddi Rihanna olayı nedir?

    RIHANNA ALDATILDI MI?

    Sosyal medya Rihanna'nın aldatılma haberiyle çalkalanıyor. Bir süredir birlikte olduğu Asap Rocky ile mutlu bir beraberlik sürdüren ve 6 aylık hamile olan Rihanna'nın ihanete uğradığı iddia edildi!
  • 03
    Rihanna aldatıldı mı? Asap Rocky ve Rihanna ayrıldı mı? Amina Muaddi Rihanna olayı nedir?

    ORTAK ARKADAŞLARIYLA ALDATTI İDDİASI!

    Amerika kaynaklı iddialara göre Asap Rocky, Rihanna'yı Romanya asıllı ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı.

    35 yaşındaki Muaddi'nin Rihanna ve Asap Rocky'nin ortak arkadaşı olduğu be beraber birçok işe imza attığı ortaya çıktı!
  • 04
    Rihanna aldatıldı mı? Asap Rocky ve Rihanna ayrıldı mı? Amina Muaddi Rihanna olayı nedir?

    AMINA MUADDI KİMDİR?

    Amina Muaddi 2 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, sosyal medya fenomenidir. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.