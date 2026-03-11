Canlı
        Haberler Dünyadan Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Zanlı cinayete teşebbüsle suçlandı

        Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Zanlı cinayete teşebbüsle suçlandı

        Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine ateş açan zanlıya, 'cinayete teşebbüs' dahil 14 ayrı ağır suçlama yöneltildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Silahlı saldırıda yeni gelişme

        Rihanna'nın Beverly Hills bölgesindeki malikanesine düzenlenen saldırıya ilişkin yargı sürecinde yeni detaylar açıklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, 35 yaşındaki zanlı Ivanna Lisette Ortiz'e 'cinayete teşebbüs' suçlamasının yanı sıra yarı otomatik silahla saldırıdan 10, içinde insanların bulunduğu konut veya araca ateş açmaktan ise 3 olmak üzere toplam 14 ağır suçlama yöneltildi.

        Mahkeme, 1,8 milyon dolar kefaletle tutukluluk halinin devamına karar verdiği Ortiz hakkında, ayrıca sanatçı ve ailesine yönelik uzaklaştırma kararı çıkardı.

        Zanlının, yöneltilen tüm suçlamalardan mahkum edilmesi durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

        Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Rihanna ve eşi ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky'nin malikanenin bahçesindeki bir karavanda bulunduğunu, sanatçının çocukları, annesi ve evdeki çalışanların ise ana binada olduğunu ifade etti.

        Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine 8 Mart’ta ateş açıldığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilmişti. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        Erzurumda kışın çatılardaki tehlikeye karşı profesyonel dağcılar "buz timi" kurdu

        Erzurum'da kış aylarında çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeyi önlemek için profesyonel dağcılar, "buz timi" kurdu. (AA)

