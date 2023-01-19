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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorsun!

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Rihanna ile birlikteliğinden ilk kez bebek sahibi olan ASAP Rocky, babalık hakkında konuştu. Ünlü rap şarkıcısı, "Açıklanamaz. Her gün eve, cennete geliyorsun" dedi

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  • Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorsun!

    Ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky, ilk kez babalığı hakkında konuştu. Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile 13 Mayıs 2022'de bir erkek çocuğu dünyaya gelen ASAP Rocky, Apple Mucis'in radyo programında, babalığın 'açıklanamaz' olduğunu söyledi.
  • Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorsun!

    ASAP Rocky, "Ben artık kulübümüzün bir üyesiyim, babalar kulübü. Şimdi tam zamanlı babayım" ifadelerini kullandı.

    Ailesini görmenin mutluluk kaynağı olduğunu belirten rapçi, "Dışarıda olmak, çalışmak ve yaratıcı olmak, artık bir baba olduğum için açıkça düşünmem ve her şeyi bir sünger gibi çekmem için bana daha fazla enerji veriyor, çünkü tamamen farklı bir bakış açım var. Her gün eve, cennete geliyorsun. Çok minnettarım" şeklinde konuştu.
  • Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorsun!

    "HERKESTEN FAZLA HEYECANLIYIM"

    Sevgilisi Rihanna’nın 13 Şubat’ta gerçekleşecek Super Bowl’daki devre arası şovu hakkında da konuşan Rocky, "Çok heyecanlıyım. Bu çok büyük, inanılmaz bir olay. Sevgilimin yeniden müziğe dönmesinden dolayı çok mutluyum. Açıkçası ben diğer herkesten daha fazla heyecanlıyım" dedi.
  • Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorsun!

    BEBEĞİN ADI BİLİNMİYOR

    Ünlüler dünyasınınn en çok merak edilen aileleri arasına giren Rihanna ve ASAP Rocky, bugüne kadar bebeklerinin adını açıklamadı. Rihanna, bebeğinin yüzünü ilk kez aralık ayında sosyal medya hesabında göstermişti.
  • Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorsun!

    Rihanna, 2020'de markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkında söylentiler artmıştı. Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti.

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