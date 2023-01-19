Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorsun!

ASAP Rocky, "Ben artık kulübümüzün bir üyesiyim, babalar kulübü. Şimdi tam zamanlı babayım" ifadelerini kullandı.

Ailesini görmenin mutluluk kaynağı olduğunu belirten rapçi, "Dışarıda olmak, çalışmak ve yaratıcı olmak, artık bir baba olduğum için açıkça düşünmem ve her şeyi bir sünger gibi çekmem için bana daha fazla enerji veriyor, çünkü tamamen farklı bir bakış açım var. Her gün eve, cennete geliyorsun. Çok minnettarım" şeklinde konuştu.