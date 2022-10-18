“Türkiye bu oyunda hızla ilerliyor” 0:00 / 0:00

Çatısı altındaki League of Legends (LoL) ve VALORANT oyunları ile başta olmak üzere aylık toplam aktif 180 milyon oyuncuyu ev sahipliği yapan ABD’li oyun yapım ve dağıtım şirketi Riot Games’in Türk başkan yardımcısı Hasan Çolakoğlu, Türk oyun sektörünü ve gelecek planlarını Habertürk ile paylaştı. Türkiye’deki oyun sektörünün büyüklüğünün 1 milyar dolarlık hacme ulaştığına değinen Riot Games Uluslararası Ofislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Çolakoğlu, “Türk geliştiricilerin potansiyelini yakın dönemde daha fazla ortaya çıkaracağını görüyorum. Girişimciler için ülkemizden çıkan muhteşem örnekler var. Türkiye bu pazarın önemli bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor” dedi.

"HER YIL 50 FARKLI OYUN OYNUYORUM" “Her yıl yaklaşık 50 farklı oyun oynuyorum. Yüzlerce saatimi harcayabileceğim derin strateji oyunlarını oynamaktan keyif alıyorum. 7 yaşındaki kızım Switch veya iPad'te oyun oynuyor, 16 yaşındaki oğlum çok güçlü bir PlayStation oyuncusu, aynı zamanda bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan 20 yaşındaki oğlum ağırlıklı olarak çevrimiçi PC oyunları oynuyor” diye Çolakoğlu’nun, kişisel kariyeri, oyun sektörü ve Türkiye’de 10. yılına giren Riot Games’in yatırımları konusunda şu değerlendirmeleri yaptı: - Türkiye'de oyuncu olmak ve bu alanda bir iş yapmak eskiden pek kolay değildi. Türk oyuncular 2000'lerin başında birçok popüler oyunun ancak korsan versiyonlarını oynayabiliyordu. Çünkü büyük yayıncı ve dağıtımcı şirketler bu tutkulu kitleyi görmezden geliyordu. Açıkçası, kariyerimi Türk oyuncularının yaşam kalitesine seviye atlatmak üstüne kurmak istedim. Nintendo zamanlarımın da öncesinden bugüne gelen yolculukta beni motive eden hep bu oldu. Nintendo’da DS ve 3DS konsollarına ek olarak bir sürü harika oyun yayınladık ve orada olmak çok eğlenceliydi; ancak gönlümde asıl yatan hep rekabetçi PC oyunları olmuştu. Bu noktada 2011 yılında, Riot Games CEO’su Nicolo Laurent ile tanışmam ve Türkiye’deki ilk ofis çalışanı olmama dek uzayan görüşmelerimiz, benim için de dönüm noktası olmuştu.

40 MİLYON DOLARDAN 1 MİLYAR DOLARA... - Bu sektörde çalışmaya başladığımda Türkiye’de oyun sektörünün yıllık cirosu 40 milyon dolardı. Bugün 1 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Burada hem Türk geliştiricilerin hem tutkulu oyun kitlesinin rolü büyük. Özellikle son dönemde oyunlarla büyüyen, oyun oynamayı günlük rutinin bir parçası haline getiren, izleyecekleri içeriklerden dinledikleri müziklere kadar bu dünyadan esintiler taşıyan içeriklerden keyif alan bir jenerasyon mevcut. - Türkiye genç nüfusun fazla olduğu ve teknolojik gelişmelerin çok yakından takip edildiği bir ülke. Yapılan çalışmalara baktığımda, Türk geliştiricilerin potansiyelini yakın dönemde daha fazla ortaya çıkaracağını görüyorum. Girişimciler için ülkemizden çıkan muhteşem örnekler var. Ülkemizde dijital oyunlara olan ilgi her geçen gün artıyor ve Türkiye bu pazarın önemli bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor.

"KIZIM SWITCH, OĞULLARIM PLAYSTATION VE PC OYUNCUSU" - Hayatım boyunca iyi bir oyuncu oldum. Her yıl yaklaşık 50 farklı oyun oynuyorum. Her gün 1-2 saat oynamaya çalışıyorum ve sadece Riot'un ürünlerini değil, farklı oyunları da deniyorum. Yüzlerce saatimi harcayabileceğim derin strateji oyunlarını oynamaktan büyük keyif alıyorum. Çocuklarım da yaş gruplarına uygun birçok oyun oynuyorlar. 7 yaşındaki kızım Switch veya iPad'te oyun oynuyor, 16 yaşındaki oğlum çok güçlü bir PlayStation oyuncusu, aynı zamanda bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan 20 yaşındaki oğlum ağırlıklı olarak çevrimiçi PC oyunları oynuyor.

"100'DEN FAZLA TÜRK ÇALIŞANI VAR" - Riot Games, üst yönetimden yazılımcılara kadar birçok departmanda Türk çalışan istihdam eden bir şirket. ABD'deki merkez ofisten Dublin'e, Singapur'dan Dubai'ye kadar pek çok ofise Türkiye'den önemli transferler yapıldı. Güncel olarak dünya genelinde yaklaşık 10 Riot ofisinde 100'den fazla Türk çalışan var. Oyun stüdyolarımızda çalışan 30'a yakın da Türk mühendisimiz bulunuyor.