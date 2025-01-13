Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında, nereli, hangi partiden?
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hayatı ile günün öne çıkan ismi oldu. İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın olduğu öğrenildi.Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu 2024 yerel seçim sonucunda Akpolat %64.12'lik oy alarak ikinci kez göreve gelmişti. Peki Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında, nereli, hangi partiden, siyasi kariyeri nasıl?
Rıza Akpolat hayatı ile merak ediliyor. Gelen son dakika haberinin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltı kararı geldi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğduğu biliniyor. Akpolat, 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. İşte Rıza Akpolat’ın biyografisi
RIZA AKPOLAT KİMDİR?
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 1982 yılında İstanbul, Bahçelievler'de doğdu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kollarına girdi ve 2015 yılına kadar Bahçelievler CHP ilçe başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu.
7 Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den 19. sırada milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. Ardından 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrardan İstanbul 3. Bölge'den 23. sırada milletvekili adayı oldu ama bu seçimde de seçilemedi. 2019 yerel seçimlerinde, CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve %73 oranında oy alarak yeni belediye başkanı olarak seçildi.2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Seçimlerde %64.12 oranında oy alarak ikinci kez Beşiktaş Belediye Başkanı olarak seçildi.
Akpolat aslen Erzincan'lıdır. Ocak 2022'de eşi Derya Akpolat'tan ayrılmıştır. Bu evliliğinden iki kızı vardır. 21 Temmuz 2024 tarihinde eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi.
RIZA AKPOLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.
Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.
Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir."
Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.