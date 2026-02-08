Habertürk
        Rıza Kayaalp, mindere altın madalyayla döndü!

        Rıza Kayaalp, mindere altın madalyayla döndü!

        610 gün sonra resmi müsabakaya çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 23:07 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:07
        Rıza Kayaalp, mindere altın madalyayla döndü!
        Milli sporcu Rıza Kayaalp, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu.

        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvadaki en önemli olay, Rıza'nın mindere dönmesi oldu. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 610 gün sonra resmi müsabakaya çıktı.

        Türkiye'yi 2025 yılının ilk "ranking serisi" turnuvasında grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Rıza, uzun bir aradan sonra şampiyonaya katılmasına rağmen rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

        Elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao, çeyrek finalde de Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle yenen 36 yaşındaki milli güreşçi, yarı finale çıktı.

        Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay'ı 4-0'la geçen Rıza, finalde ABD'li Cohlton Michael Schultz ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde rakibini 7-1 yenen milli sporcu, şampiyon olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

        Hırvatistan'daki organizasyonda 4 maçta sadece 1 puan veren Rıza, en son 2024 yılının haziran ayında Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'nda güreşmişti.

        Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle "Vastarel" isimli ilacı kullandığını belirterek, konuyu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı. CAS'ın milli güreşçinin itirazını kabul etmesi üzerine Rıza'nın, 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönmesinin önü açılmıştı.

        Rıza Kayaalp, en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor. Rıza, nisan ayındaki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması durumunda bu ünvanın tek sahibi olarak adını tarihe yazdıracak.

        Türkiye, grekoromen stil ve kadınlar kategorisinde katıldığı Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Rıza'nın yanı sıra Yüksel Sarıçiçek ve Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Nesrin Baş gümüş, Ömer Halis Recep ise bronz madalya aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımız...
