Yeşilçam'ın emektar oyuncusuna veda 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dün yaşamını yitiren Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Rıza Pekkutsal'ın cenazesi toprağa verildi. 87 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Yaylacık Camii'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi sanatçının kızı Funda Karakuş, taziyeleri kabul etti.

İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın da katıldığı cenaze töreni sonrası Rıza Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Eski Mezarlığı'na defnedildi.

Ayrıca İHA'da yer alan detaya göre; Cenaze törenine katılan dizi oyuncusu Cengiz Akbudak, "Yeşilçam'ın usta oyuncularından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize hep Kemal Sunal ile çektiği filmleri anlatırdı." dedi.

Pekkutsal'ın yakını Özgüç Kanar ise cenaze törenine Yeşilçam emektarlarından kimsenin gelmemesine tepki gösterdi. Kanar, "Rıza ağabey, çok neşeli bir insandı. Girdiği ortamı neşelendirirdi. Çok büyük bir kayıp... Usta sanatçılara en çok Cem Yılmaz vefa gösteriyor. Rıza ağabey, 'Kaygısızlar' dizisinin 'Hacı Gaffur'uydu. İstanbul'dan en azından bir kişiyi görmek isterdik." diye konuştu.

KEMAL SUNAL FİLMLERİYLE TANINDI

İzmir'de 1935 yılında dünyaya gelen Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak, komedi tarzında bir plak çıkardı. Buca Halkevi'nde sanat yaşamına başlayan Rıza Pekkutsal, İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.

İstanbul'da da Muammer Karaca ile çalışan Rıza Pekkutsal, Cibali Karakolu filminde rol aldı. 1971-1979 arasında seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, 1980'lerde Kemal Sunal filmlerinde aldığı rollerle tanındı.

Usta oyuncu, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisinde "Hacı Gaffur" rolüyle yaptı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı "Sıfır Dediğimde" oldu.

Müzik sektörüyle de ilgilenen ve yaklaşık 20 plakta imzası bulunan usta oyuncu, memleketi İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.

Fotoğraflar: DHA