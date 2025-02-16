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        Rizespor'dan Galatasaray maçı için özel prim açıklaması!

        Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray maçı için takıma özel prim verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:14
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        Rizespor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
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        Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Bakır, Galatasaray maçına özel prim verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Hasan Yavuz Bakır'ın açıklaması şu şekilde:

        "Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın karşılaşacağımız Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır.

        Bazı sosyal medya hesaplarında, Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı iddia edilmektedir. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim uygulaması söz konusu değildir.

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        Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

        Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.

        Takımımız bütün hazırlıklarını tamamlamış ve kampa girmiştir. Zorlu lig yarışında alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tutunmak adına kazanmak zorunda olduğumuz zor bir mücadeleye çıkacağız. Bu mücadele öncesinde sarı kart cezalısı Dal Varesanovic ve Samet Akaydin ile birlikte sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Eray Korkmaz dışında eksik oyuncumuz bulunmamaktadır.

        Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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