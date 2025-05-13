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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yıl 706 bini aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yıl 706 bini aştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 28 aktif Ro-Ro hattında faaliyet gösterdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2003 yılına göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 221 artarak 2024 yılında 706 bin 387'ye ulaştı. Yani, 22 yılda Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısı üç kattan fazla arttı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:08
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        Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı 706 bini aştı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Ro-Ro taşımacılığı verilerini değerlendirdi. 2024 yılı verilerine göre dünyada yük taşımacılığının yüzde 88’inin deniz yolu ile yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dış ticaret taşımalarının ise yüzde 86’sının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini söyledi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak dünyadaki deniz taşımacılığından daha fazla pay almak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, “Ülkemizdeki toplam dış ticaret içindeki deniz yolunun parasal payı 2003-2024 yılları arasında 5,9 kat artarak 333,96 milyar dolara ulaştı.” ifadelerini kullandı.

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        Tekerlekleri üzerinde kendi imkanları ile hareket ettirilebilecek olan yüklere ve bu yüklere özel gemilere yönelik taşımacılık modu olan Ro-Ro taşımacılığın kombine taşımacılığın en önemli ve işlevsel türlerinden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Ro-Ro taşımacılığı ülkemizin coğrafi konumunun avantajıyla karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığımıza yeni çıkış yolları ve güzergahlar sunuyor. Avrupa kıtası ile Ege, Karadeniz ve Marmara denizlerinin coğrafi yapısının elverişli olması sektörü ülkemizde ve Avrupa coğrafyasında daha da cazip hale getiriyor.” açıklamasında bulundu.

        YÜZDE 221 ARTTI

        Bakan Uraloğlu, 2003 yılında göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının sadece 220 bin 345 olduğunu anımsatarak “2003 yılına göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 221 artarak 2024 yılında 706 bin 387’ye ulaştı. Yani, 22 yılda Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısı üç kattan fazla arttı. Geçen yılki taşımaların 69’u Avrupa, yüzde 15,5’i Akdeniz ve yüzde 15,2’si ise Karadeniz bağlantılı Ro-Ro hatlarında gerçekleşti. Avrupa taşımalarının yaklaşık yüzde 68’i de İtalya hattında oldu.” şeklinde konuştu.

        Uraloğlu ayrıca geçen yıl Ro-Ro hatlarında taşınan araçların yüzde 68,5’ini treyler, yüzde 28,1’ini tır, yüzde 1,9’unu ise römork ve yarı römorklerin oluşturduğunu kaydetti.

        2025 yılı Nisan ayı itibariyle Türkiye’nin 28 aktif Ro-Ro hattında faaliyet gösterdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,8 artarak 246 bin 816’ya ulaştı.” dedi.

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