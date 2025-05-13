Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yıl 706 bini aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Ro-Ro taşımacılığı verilerini değerlendirdi. 2024 yılı verilerine göre dünyada yük taşımacılığının yüzde 88’inin deniz yolu ile yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dış ticaret taşımalarının ise yüzde 86’sının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak dünyadaki deniz taşımacılığından daha fazla pay almak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, “Ülkemizdeki toplam dış ticaret içindeki deniz yolunun parasal payı 2003-2024 yılları arasında 5,9 kat artarak 333,96 milyar dolara ulaştı.” ifadelerini kullandı.

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Tekerlekleri üzerinde kendi imkanları ile hareket ettirilebilecek olan yüklere ve bu yüklere özel gemilere yönelik taşımacılık modu olan Ro-Ro taşımacılığın kombine taşımacılığın en önemli ve işlevsel türlerinden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ro-Ro taşımacılığı ülkemizin coğrafi konumunun avantajıyla karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığımıza yeni çıkış yolları ve güzergahlar sunuyor. Avrupa kıtası ile Ege, Karadeniz ve Marmara denizlerinin coğrafi yapısının elverişli olması sektörü ülkemizde ve Avrupa coğrafyasında daha da cazip hale getiriyor.” açıklamasında bulundu.