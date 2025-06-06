Robert Lewandowski, tatilde

İspanya La Liga şampiyonu Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski, tatile çıktı.

Attığı 27 golle, Barcelona'nın 28'inci lig şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Robert Lewandowski, şimdilerde yorgunluk atıyor.

36 yaşındaki Robert Lewandowski, profesyonel karateci ve beslenme uzmanı olan eşi Anna Lewandowska ile İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibiza'da objektiflere yansıdı.

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Ünlü futbolcunun eşi Anna Lewandowska, Varşova Beden Eğitimi Üniversitesi mezunu. Beslenme ve fitness konularında uzman olan Anna Lewandowska, aynı zamanda eski bir karate şampiyonu.

Ülkesi Polonya'da son derece ünlü ve sevilen bir isim olan Anna Lewandowska, Instagram'ı son derece aktif biçimde kullanıyor. 36 yaşındaki Anna Lewandowska'nın Instagram hesabını 5.7 milyon kişi takip ediyor.