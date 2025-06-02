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        Lewandowski'den geleceği için açıklama

        Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:29
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        Lewandowski'den geleceği için açıklama!
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        Barcelona'da top koşturan golcü futbolcu Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu.

        GELECEK AÇIKLAMASI

        Bu açıklamasının ardından "Barcelona ile bir yıl daha sözleşmen var ve bu sözleşmede uzatma opsiyonu yok. Bu, Barcelona'daki son sezonun mu olacak?" sorusu yöneltilen Lewandowski, "Şimdi en az bir yıl daha en üst seviyede oynayabilirim ama önümüzdeki sezonun ardından ne yapacağıma karar vermek için yeterli zamanım olduğunu düşünüyorum. Geçen sezonki gibi aynı seviyede oynayabilirim ama futbol dışında da fikrimi değiştirebilecek şeyler var. Bu yüzden şu anda bu konuları düşünmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Biraz dinleneceğim ve sonra da sezon öncesi hazırlıkları var. Sezona iyi hazırlanmak için zamanım olacak. Fiziksel olarak iyi olacağıma eminim. Sezona hazırlanmak için birkaç haftamız var. Bu takımda çok keyifli zamanlar geçirdim ve burada oynadığım için çok gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

        "ZAMANA İHTİYACINIZ VARDIR"

        "Bu takımda çok keyifli zamanlar geçirdim ve burada oynadığım için çok gurur duyuyorum." sözlerine açıklık getiren Polonyalı futbolcu, "Bunu söyledim çünkü yeni bir dönemin başladığını hissediyorum, birçok şampiyonluk kazanabileceğimiz, Camp Nou'ya geri döneceğiz... Barcelona'ya ilk geldiğimde zor bir dönem olduğunu biliyordum ama Barcelona'ya gelip bu takım için oynamak istedi. Bu takımın değişmesi, bir seviyeye gelmesi ve iyi işleyen şeyleri bulması için biraz zamana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyacınız vardır. Her şeyi bir veya iki sezonda değiştiremezsiniz. İstikrar için biraz zamana ihtiyacınız vardır." sözlerini sarf etti.

        SEZON PERFORMANSI

        Barcelona'da geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Lewandowski, 42 gol attı ve 3 asist yaptı.

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