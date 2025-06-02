Lewandowski'den geleceği için açıklama!

Barcelona'da top koşturan golcü futbolcu Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu.

GELECEK AÇIKLAMASI

Bu açıklamasının ardından "Barcelona ile bir yıl daha sözleşmen var ve bu sözleşmede uzatma opsiyonu yok. Bu, Barcelona'daki son sezonun mu olacak?" sorusu yöneltilen Lewandowski, "Şimdi en az bir yıl daha en üst seviyede oynayabilirim ama önümüzdeki sezonun ardından ne yapacağıma karar vermek için yeterli zamanım olduğunu düşünüyorum. Geçen sezonki gibi aynı seviyede oynayabilirim ama futbol dışında da fikrimi değiştirebilecek şeyler var. Bu yüzden şu anda bu konuları düşünmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Biraz dinleneceğim ve sonra da sezon öncesi hazırlıkları var. Sezona iyi hazırlanmak için zamanım olacak. Fiziksel olarak iyi olacağıma eminim. Sezona hazırlanmak için birkaç haftamız var. Bu takımda çok keyifli zamanlar geçirdim ve burada oynadığım için çok gurur duyuyorum." yanıtını verdi.