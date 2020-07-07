Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki Beşiktaş galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanılmaz oynadılar. Beşiktaş gibi iyi oynayan takıma karşı galibiyet aldılar. Bizim aldığımız bu galibiyetler tesadüf değil. Son 4 maçta 3 galibiyet aldık. Bugün iyi bir galibiyet aldık ama 3 gün sonra Rizespor maçımız var. O maça odaklanacağız. Kayserispor olarak lige havlu atmadık. Son maça kadar elimizden geleni yapıp ligde kalacağız."