Futbolcuların davranışı, oyun anlayışında ciddi manada değişlikler olduğunu belirten Prosinecki, şunları kaydetti:

"Savaşan, koşan, iyi bir takım vardı sahada. Maçta iyi fırsatlarda bulduk. Fakat değerlendiremedik, önemli değil bu. Karşılaşmayı iyi bitirdik. Fenerbahçe'den gol yememek önemli bir şey. Daha iyiye gideceğiz. Önümüzde Alanya maçı var. Tek odaklandığımız nokta bu maç. Oradan puanlar almak zorundayız. İyi bir takımımız var yeni gelecek oyuncularla beraber biz ligde kalmak için gereken savaşı beraber göstereceğiz. Zor olacak herkes biliyor. Eminim ki önümüzdeki maçlarda bu performansı sürdürüp ligde kalmak için çok önemli fırsatlar yakalayacağız."