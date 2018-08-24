Robin Wright ile Clement Giraudet, İspanya'da

Ünlü oyuncu Robin Wright, kısa bir süre önce evlendiği eşi Clement Giraudet ile çıktığı Avrupa tatilini sürdürüyor. Daha önce İtalya'da objektiflere takılan çift, şimdi de İspanya'da görüntülendi